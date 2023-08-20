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Барнаулец пожаловался на поведение водителя маршрута №38

редактор01 mins

Он отказался брать оплату по карте, заставил его просить деньги у пассажиров и долго не выпускал

Фото: Барнаул 22

Житель Барнаула пожаловался на неуважительное отношение водителя к пассажирам. Инцидент произошел на маршруте №38, который пролегает с Солнечной Поляны до Казенной Заимки, сообщает Barnaul22.

Горожанин рассказал, что 12 августа в 19:05 водитель отказался принимать оплату по карте, а на просьбу сделать перевод на карту и вовсе промолчал. После этого он стал кричать и вести себя агрессивно, закрыл дверь и поехал дальше, не высадив пассажира. В результате ему пришлось просить деньги у других пассажиров.

На выходе автор жалобы подвернул ногу — водитель начал движение не дождавшись, пока он выйдет. 

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