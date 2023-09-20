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Барнаулец пытался отравить мобилизованных - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Барнаулец пытался отравить мобилизованных

ГОРНЯК2201 mins
Барнаулец пытался отравить мобилизованных За покушение на госизмену и теракт арестовали 42-летнего жителя Барнаула, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю. Как стало известно, мужчина через соцсети нашел граждан Украины и в переписке стал осуждать политический курс России и заявлять о готовности поддержать украинские вооруженные силы. Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины. Однако сотрудники УФСБ пресекли действия горожанина.

За покушение на госизмену и теракт арестовали 42-летнего жителя Барнаула, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Как стало известно, мужчина через соцсети нашел граждан Украины и в переписке стал осуждать политический курс России и заявлять о готовности поддержать украинские вооруженные силы.

Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины. Однако сотрудники УФСБ пресекли действия горожанина.

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