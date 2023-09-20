Барнаулец пытался отравить мобилизованных - ГОРНЯК22

За покушение на госизмену и теракт арестовали 42-летнего жителя Барнаула, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Как стало известно, мужчина через соцсети нашел граждан Украины и в переписке стал осуждать политический курс России и заявлять о готовности поддержать украинские вооруженные силы.

Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины. Однако сотрудники УФСБ пресекли действия горожанина.