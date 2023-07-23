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Барнаулец украл сумку с 36 тысячами рублей и попался полиции

редактор01 mins

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

Фото: pxhere.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже сумки с 36 тысячами рублей на территории СНТ, сообщили в главке МВД Алтайского края.

Отмечается, что в пункт полиции “Южный” обратился 64-летний местный житель. Он рассказал, что в его садовый домик проник вор.

“Изначально сумка была оставлена на веранде. Когда мужчина вставал рано утром, имущества уже не было на привычном месте, но в полусне он не обратил на это внимания. Через некоторое время, обыскав домик, заявитель понял, что сумку украли”, – рассказали в полиции.

По подозрению в совершении  преступления задержали 59-летнего барнаульца. В ходе обыска по месту жительства у него изъяли похищенную вещь и деньги в счет возмещения ущерба. Также против него возбудили уголовное дело по статье “Кража” и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Барнауле мужчина украл портмоне у своего 85-летнего деда.

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