Барнаулец врезался на мотоцикле в иномарку в Горном Алтае

За рулем авто также был житель столицы Алтайского края

Фото: МВД по Республике Алтай

Житель Барнаула пострадал в ДТП с участием мотоцикла и иномарки в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 4 августа в 17:30 при подъезде к селу Усть-Муны. 38-летний барнаулец ехал на мотоцикле Racer, но по пути не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди Toyota Caldina, которой также управлял 54-летний житель столицы Алтайского края.

В результате мотоциклисту оказали медпомощь на месте. В его отношении составили постановление по делу об административном правонарушении.

Накануне в Алтайском крае произошло ДТП с участием мотоцикла. Пассажир байка погиб, водителя госпитализировали.

Источник