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Барнаульская пенсионерка лишилась 45 тысяч рублей в надежде продать шубу

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Полицейские возбудили уголовное дело

Барнаульская пенсионерка лишилась 45 тысяч рублей в надежде продать шубу

Фото: unsplash.com

74-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников в надежде продать шубу, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В середине декабря женщина разместила в Сети объявление о продаже вещи за 15 тысяч рублей. Вскоре ей написала незнакомка, которая захотела купить товар, а после в беседу вступил якобы ее супруг и поинтересовался, каким способом можно перечислить деньги.

“Потерпевшая назвала номер карты, но вскоре мужчина сообщил, что ему ошибочно были переведены ее средства. Для решения проблемы супруг покупательницы предложил перейти для дальнейшей переписки в мессенджер ввиду плохой телефонной связи. Он стал инструктировать пенсионерку по дальнейшим ее действиям для возврата денег. Женщина выполняла все требования, вводила данные своих банковских карт, пароли, коды. Позже пожилая женщина узнала, что на ее имя была оформлена карта, на счет которой неизвестные перевели 45 тысяч рублей с принадлежащей ей кредитной карты”, – рассказали в ведомстве.

Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

горняк

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