Барнаульские бизнесмены назвали качества настоящей женщины

Почти все они сошлись во мнении, что женщины могут успешно вести бизнес

Девушка за компьютером / Фото: pxhere.com

Алтайские бизнесмены к 8 Марта рассказали о том, какой они видят настоящую женщину и могут ли женщины вести бизнес. Об этом сообщает “Бизнес ФМ Барнаул”.

“Кто такая настоящая женщина для меня? Это та, которая в семейном плане полностью отдает себя семье, детям, любимому мужу, которая энергетически заряжена, светится и является мощным очагом. Та, к которой всегда хочется возвращаться, та, которая всегда будет вдохновлять. Что касается того, может ли женщина сохранить это, если она бизнес-леди. Лично я считаю, что сохранить всю женственность, мягкость, свою такую внутреннюю нежность и энергию очень тяжело. Я наблюдаю по жизни очень много сильных женщин. К сожалению, суровые реальности бизнеса: турбулентность, испытания, которые проходит любая женщина во время строительства своего бизнеса, ее закаляют, она становится жестче, как металл. Происходит дисбаланс по женским качествам”, – сказал основатель проекта Barnaul 22 и бизнес-сообщества Man from Siberia Алексей Куреленок.

Основатель компании “Агроном” Андрей Яковлев отметил, что все женщины – настоящие и все они делают настоящими мужчин.

“Порой они забывают, что они в этой жизни главные, а мужчины порой питают иллюзии, что они в этой жизни главные. Но наша задача с вами – найти баланс, как мужчинам, так и женщинам. А может ли настоящая женщина сохранить все свои качества, если она бизнес-леди? Это какой-то очень сложный, пожалуй, вопрос, а с другой стороны, очень простой ответ”, – добавил Яковлев.

Директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой рассказал, что для него настоящая женщина – традиционная. Хранительница очага, семейного уюта и тепла в доме. Он также отметил, что сейчас в женщинах много энергии и они легко могут быть успешными предпринимательницами.

“Как мы знаем из книг, женщина – это венец творения природы, и на мой мужской взгляд, природа, пожалуй, действительно не изобрела ничего более прекрасного, чем женщина. Что же касается бизнеса, то главное, ей не превращаться в мужчину: не говорить “добро” вместо “хорошо”, не делать прочие чисто мужские вещи, типа крепко жать руку, чтобы утвердить свой статус. Я знаю женщин, которым удается оставаться женственными, несмотря на то, что они руководят большими коллективами, в которых большая часть – мужчины. Они остаются красивыми, умными, привлекательными, обаятельными, и я желаю всем женщинам быть такими. Всех с этим прекрасным праздником 8 Марта, поздравляю от всей души”, – сказал учредитель проекта Altay.ru Александр Михельсон.

Отметим, что в 2023 году предпринимательниц в России стало на 27% больше, чем годом ранее. Цифры предоставили в Сбере, проведя исследование среди представителей малого бизнеса и самозанятых. Определились и сферы, в которых “у руля” чаще всего женщины. В здравоохранении и образовании – 65%, в розничной интернет-торговле – 55%, в гостиничном бизнесе и общепите половина основателей и руководителей – женщины.

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