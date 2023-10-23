Барнаульские дорожники приготовились к работе в тяжелых условиях

Больше 50 единиц техники готовы выйти на маршруты

Фото: t.me/barnaul_org

Барнаульские дорожники подготовились к работе в тяжелых погодных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

МБУ “Автодорстрой” готовится выпустить на дорогу зимнюю технику. Всего в случае ухудшения погодных условий на улицы выйдут 80 сотрудников и 50 автомобилей.

В случае необходимости коммунальщики будут посыпать дороги, тротуары и прочие места реагентами. Дежурные бригады будут работать в ночную смену.

Автомобилистов призвали быть внимательными и аккуратными.

город Горняк



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