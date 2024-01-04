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Барнаульские спасатели залезли в квартиру пенсионерки через окно, чтобы ее спасти

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Пенсионерке стало плохо и она не могла сама открыть дверь

Барнаульские спасатели залезли в квартиру пенсионерки через окно, чтобы ее спасти

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Барнаульские спасатели с помощью альпинистского снаряжения и слесарного инструмента залезли в квартиру женщины 1946 года рождения, чтобы помочь пожилому человеку. Об этом сообщает пресс-служба управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Спасители получили сообщение, что 77-летней женщине требуется медицинская помощь, но сама выбраться из квартиры она не может.

На место отправилась бригада спасателей. Они проникли в квартиру через крышу дома и открыли дверь изнутри. После этого на мягких носилках женщину перенесли в машину скорой помощи. 

Пенсионерку госпитализировали. 

город Горняк

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