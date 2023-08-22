ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Общество
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка
Бизнес
Боррель уличил страны Запада в «колебаниях» при оказании помощи Украине
Бизнес
Украинский дипломат рассказал о переговорах с Францией о поставках ракет и средств ПВО
Бизнес
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка
Политика
Боррель уличил страны Запада в «колебаниях» при оказании помощи Украине
Политика
Украинский дипломат рассказал о переговорах с Францией о поставках ракет и средств ПВО

Коллекция категорий

Бизнес95 News
Здоровье95 News
Новости Алтай535 News
Новости Горняк114 News
Образование99 News
Общество190 News
Объявления68 News
Политика148 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Барнаульских депутатов обяжут чтить российский флаг и не оскорблять людей

редактор01 mins

Народные избранники должны будут говорить на русском литературном языке

Фото: duma-barnaul.ru

На заседании Барнаульской гордумы 25 августа рассмотрят проект изменений в положение об этике, согласно которым депутатов обяжут чтить флаг и не грубить в интернете, пишет “Атмосфера”.

“Депутатов обяжут уважать госсимволы России, Алтайского края и Барнаула, а также традиции и культурные особенности этнических и социальных групп, религиозных конфессий. Должны будут уважать государственный язык”, – отмечает издание.

Кроме того, депутаты должны будут уважать государственный язык, а на заседаниях гордумы говорить на русском литературном языке.

В этический кодекс впервые введут для депутатов запрет на размещение в интернете материалов, которые противоречат “депутатской этике и способны причинить вред его репутации, авторитету городской Думы и иных органов местного самоуправления”.

Также депутатам запретят оскорблять граждан, власть и любые социальные и профессиональные группы.

За нарушения положения об этике могут:

  • Указать депутату на недопустимость нарушения положения;
  • Обязать народного избранника принести публичные извинения;
  • Объявить нарушителю публичное порицание;
  • Лишить депутата возможности выступать в ходе данного или следующего заседания БГД;
  • Передать материалы о нарушении в СМИ для обнародования или довести информацию о нарушении до сведения избирателей.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News