Барнаульский парк “Центральный” закрыли для восстановления льда

Ледовое покрытие катка восстанавливают после дождя и мокрого снега

Фото: t.me/centralni22

Парк культуры и отдыха “Центральный” закрыли для восстановления ледового покрытия, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.

“Парк закрыт для посещения в связи с проведением работ по восстановлению ледового покрытия катка после выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега”, – говорится в сообщении.

В администрации парка уточнили, что общественное место будет открыто после восстановления льда.

Напомним, парк “Центральный” торжественно открыли 16 декабря 2023 года, он не работал с мая в связи с масштабной реконструкцией.

Горняк22



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