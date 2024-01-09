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Барнаульский парк “Центральный” закрыли для восстановления льда

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Ледовое покрытие катка восстанавливают после дождя и мокрого снега

Барнаульский парк "Центральный" закрыли для восстановления льда

Фото: t.me/centralni22

Парк культуры и отдыха “Центральный” закрыли для восстановления ледового покрытия, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.

“Парк закрыт для посещения в связи с проведением работ по восстановлению ледового покрытия катка после выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега”, – говорится в сообщении.

В администрации парка уточнили, что общественное место будет открыто после восстановления льда.

Напомним, парк “Центральный” торжественно открыли 16 декабря 2023 года, он не работал с мая в связи с масштабной реконструкцией.

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