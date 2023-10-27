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Барнаульский водитель получил 6 лет колонии за ДТП, в котором погибли мать и четверо детей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Трагедия произошла вечером 5 сентября 2022 года. Обвиняемый ехал на грузовике с цистерной по Чуйскому тракту. В Бийском районе он выехал на встречную полосу движения, по которой в это время двигался легковой автомобиль, за рулем находилась 35-летняя жительница Республики Алтай.

Чтобы уйти от столкновения, женщина повернула влево и тоже выехала на встречную полосу. Однако в тот момент грузовик с цистерной вернулся на свою полосу, там автомобили и столкнулись. В результате ДТП погибли женщина-водитель легковушки и четверо ее детей. Самому младшему было 3 года, самому старшему – 16 лет.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил 54-летнего мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

ДТП

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