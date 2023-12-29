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Барнаульский водоканал напомнил, что нельзя смывать в унитаз испорченную еду

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Недоеденное после праздников нужно выбрасывать в мусорное ведро

Барнаульский водоканал напомнил, что нельзя смывать в унитаз испорченную еду

Фото: пресс-служба “Росводоканал Барнаул”

В дни зимних каникул, как правило, увеличивается количество вызовов, связанных с некорректной работой канализации. Зачастую люди после праздников смывают в унитаз еду, которую не доели в новогоднюю ночь. В канализацию отправляются салаты, холодец и другие жирные продукты, которые могут стать причиной засора и испортить праздник.

“Жир быстро оседает на трубах, образуя слой, к которому начинают налипать остатки пищи, бумага и прочее. Поэтому советуем складывать недоеденную еду в пакет, а затем выбрасывать в мусорное ведро. Также в канализацию нельзя сбрасывать строительный мусор, ткань, строительные смеси, предметы личной гигиены, наполнители для кошачьего туалета, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы”, ­– отметил директор по производству “Росводоканал Барнаул” Дмитрий Власов.

Среди необычных новогодних “подарков”, которые сотрудники водоканала находили, устраняя засоры в праздники, – мишура, игрушки, еловые и сосновые ветки.

При возникновении засоров горожане могут обратиться в “Росводоканал Барнаул” по круглосуточному телефону 500-101.

Горняк22

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