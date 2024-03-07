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Барнаульский водоканал представил свою технику в преддверии паводка

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О достоинствах спецтехники рассказал директор по производству “Росводоканал Барнаул” Дмитрий Власов

Барнаульский водоканал представил свою технику в преддверии паводка

Сотрудники ресурсоснабжающей организации / Фото: “Росводоканал Барнаул”

Барнаульский водоканал показал свою мобильную ремонтную мастерскую на смотре спецтехники, который традиционно проходит в краевой столице перед началом паводка.

Осмотр проводили заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко, глава ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров и замглавы Барнаула по вопросам городского хозяйства Сергей Татьянин.

Мастерская на базе ГАЗон Next* предназначена для обслуживания водопроводных и канализационных сетей и имеет все необходимые инструменты для осуществления этой работы.

“Автопарк нашего предприятия укомплектован илососами, мощными передвижными перекачивающими станциями и современными каналопромывочными машинами”, ­– пояснил Дмитрий Власов.

В период паводка администрации Барнаула и прилегающих районов неоднократно использовали спецтехнику водоканала для уменьшения и устранения последствий таяния снежного покрова.

Осмотр техники / Фото: "Росводоканал барнаул"

Как ранее сообщал amic.ru, сотрудники барнаульского водоканала с начала года устранили 848 засоров с помощью современного оборудования для прочистки канализационных труб. Эти машины позволяют эффективно очищать трубы большого диаметра, которые обычно используют для обслуживания многоэтажных зданий.

*Next (“Некст”).

Горняк22

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