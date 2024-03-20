Барнаульский водоканал предупреждает о возможном изменении цвета воды из крана

Всему виной – паводок, однако качество воды от этого не изменится

Вода. Кран / Фото: пресс-служба “Росводоканал Барнаул”

В связи с наступающим весенним половодьем барнаульский водоканал обращает внимание жителей на возможность изменения цвета воды из крана. Каждый год с наступлением весны талые воды с полей попадают в реку, что влияет на ее цвет и, соответственно, на прозрачность водопроводной воды. Однако это не отражается на ее качестве – оно остается на высоком уровне.

Для водоканала начало паводка обычно опережает начало ледохода на реке Оби примерно на две недели. Несколько дней назад сотрудники ресурсоснабжающей организации уже отметили первые изменения в составе речной воды, и до полного исчезновения льда ее состав продолжит меняться. Этот период можно назвать самым напряженным временем для специалистов очистных сооружений и лабораторий.

“Жители могут быть спокойны – даже если цвет воды у вас дома изменился, она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН”, – рассказал директор по производству “Росводоканал Барнаул” Дмитрий Власов.

В лабораториях в течение всего года непрерывно следят за качеством воды на каждом этапе очистки, однако в период паводка количество проверок значительно возрастает.

Даже самые малые отклонения специалисты сразу же регистрируют и меняют процедуру очистки в зависимости от состояния воды в реке.

“Росводоканал Барнаул” провел тщательную подготовку к предстоящему паводку: закупил реагенты, расчистил подъездные дороги к местам забора воды и другим объектам компании, провел проверку состояния запорной арматуры в узловых водопроводных камерах, колодцах и колонках для забора воды.

С середины апреля, когда температура воды в Оби поднимется выше +5 градусов, водоканал вернется к обычному режиму подготовки водопроводной воды.

город Горняк



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