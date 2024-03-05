реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульский водоканал устранил 848 засоров на канализационных сетях с начала года

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Компания напоминает горожанам о правилах использования сетей водоотведения

Барнаульский водоканал устранил 848 засоров на канализационных сетях с начала года

Промывка сетей / Фото: пресс-служба “Росводоканал Барнаул”

Барнаульский водоканал за первые два месяца текущего года уже ликвидировал 848 засорений канализационных сетей. Большая часть “улова” работников – это салфетки, смытые в унитаз.

Представители ресурсоснабжающей организации в очередной раз призывают горожан соблюдать базовые, но критически важные правила эксплуатации систем канализации. В частности, запрещено сбрасывать в систему водоотведения неразлагаемые отходы: строительный мусор, ткани, песок, цемент, гигиенические средства, полиэтилен, пластиковые и стеклянные предметы, щелочи, продукты питания.

“Особенно страшен для канализации жир – он оседает на трубах. К нему прилипает туалетная бумага и другие отходы”, – говорит директор по производству “Росводоканал Барнаул” Дмитрий Власов.

Самой эффективной профилактикой засоров является промывка сетей. 

Ее осуществляет автопарк барнаульского водоканала с помощью современного каналопромывочного оборудования.

Машины обеспечивают качественную прочистку труб большого диаметра. Как правило, такие работы проводят на коммуникациях, обслуживающих многоэтажные дома.

Если у вас возник засор или другая проблема на сетях водоснабжения или канализации, обратитесь в водоканал по номеру 500-101 (звонить можно круглосуточно).

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм
Снег и метели ожидаются в Алтайском крае 5 марта

Снег и метели ожидаются в Алтайском крае 5 марта

Жителей Алтайского края ожидает теплый, но снежный вторник. 5 марта…

Узнать больше
Экс-генсек НАТО призвал перестроить экономику ЕС на военные рельсы

Экс-генсек НАТО призвал перестроить экономику ЕС на военные рельсы

Перейти к военной экономике и поставлять Украине все необходимое оружие…

Узнать больше
Нарышкин рассказал о реакции США на уничтожение ВСУ самолета с пленными

Нарышкин рассказал о реакции США на уничтожение ВСУ самолета с пленными

В Вашингтоне очень негативно отреагировали на уничтожение ВСУ российского военно-транспортного…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp