Барнаульский зоопарк отметит старый Новый год 14 января

Можно будет сыграть в мини-хоккей и сходить на экскурсию с Сергеем Писаревым

Фото: unsplash.com

В барнаульском зоопарке “Лесная сказка” в воскресенье, 14 января, отметят старый Новый год. Мероприятие начнется в 12:00.

Как сообщили в мэрии, горожан здесь ждет множество развлечений:

на центральном входе в зоопарк пройдет игровая программа со снеговиками;

напротив юрты Деда Мороза разместится аттракцион “Аленка”, где за ловкость и меткость дадут “вкусный подарок”;

напротив вольеров с львами можно будет сыграть в мини-хоккей;

в юрте пройдет мастер-класс по изготовлению “Новогодней звезды”;

в 12:30 у вольеров с бенгальскими тиграми начнется экскурсия с директором зоопарка Сергеем Писаревым и Дедом Морозом.

Вход на мероприятие по цене билета в зоопарк. Для взрослых это 350 рублей, для льготных категорий граждан предусмотрены скидки и бесплатный вход.

новости Локтевский



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