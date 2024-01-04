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Барнаульский зоопарк устроит рождественский праздник 6 января

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Для гостей организуют колядки, русские народные игры и гадания

Барнаульский зоопарк устроит рождественский праздник 6 января

Афиша праздника / Фото: сообщество зоопарка во “ВКонтакте”

Барнаульский зоопарк организует для жителей краевой столицы рождественский праздник 6 января в 16:00. Прийти на него смогут все горожане. Об этом руководство зоопарка сообщило в соцсетях. 

На празднике будут колядки, русские народные игры и гадания. Чтобы согреться, можно будет выпить ароматный травяной чай с баранками из старинного самовара. 

Также для гостей проведут мастер-класс по изготовлению “Рождественской звезды”.

“Участникам праздника предстоит спасти зверей от происков коварного Гринча, похитившего всех питомцев зоопарка, и собрать волшебные кристаллы. Гостей ждут неожиданные повороты и яркие персонажи, веселые подвижные батлы и, конечно, хорошее настроение. Дед Мороз проведет уроки доброты и поможет Гринчу стать добрым”, – написано в анонсе. 

Зоопарк (ул. Энтузиастов, 12) 6 января будет работать до 19 часов. 

Напомним, что сейчас в зоопарке работает “Юрта Деда Мороза”. А рядом, в Парке спорта им. Алексея Смертина, находится главная елка Индустриального района.

Горняк22

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