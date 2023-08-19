Барнаульское “Динамо” не смогло выиграть в Казани

По ходу встречи барнаульцы вели в счете

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Футболисты барнаульского “Динамо” не удержали победный счет в Казани. Матч шестого тура Первенства России по футболу среди команд второй лиги против “Рубина-2” состоялся сегодня в столице Татарстана и завершился ничейным исходом 1:1.

По ходу встречи барнаульцы вели в счете. На 35 минуте ворота хозяев поразил нападающий динамовцев Артем Яркин. Однако в начале второго тайма дублеры “Рубина” сумели восстановить равновесие. Больше до финального свистка ни одной из команд не удалось отличиться, и игра так и завершилась со счетом 1:1.

В следующем туре 27 августа “Динамо” дома примет новотроицкую “Носту”. А до этого 23 августа барнаульцы также на своём стадионе в матче 1/128 финала Кубка России встретятся с “Новосибирском”.

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