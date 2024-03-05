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Барнаул – это прежде всего люди: Вячеслав Франк выступает с отчетом о работе мэрии

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Руководитель краевой столицы в рамках заседания городской Думы информирует собравшихся о том, как развивался город в 2023 году

Глава Барнаула Вячеслав Франк выступает 5 марта с отчетом о работе городской администрации в 2023 году.

“Барнаул – это прежде всего люди, добросовестно работающие на предприятиях, в больницах и школах. Это предприниматели, строители, воспитатели, все, кто вносит свой вклад в развитие нашего города и края. Особая роль сегодня у военных. Они – герои нашего времени, с оружием в руках вставшие на защиту национальных интересов России. Еще недавно жившие рядом наши соседи, одноклассники, коллеги, друзья – сегодня на передовой. И мы обязаны не терять с ними связь, обеспечить нашим воинам надежный тыл, принимать участие в жизни их родных и близких”, – так начал свое выступление градоначальник.

Взято отсюда

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