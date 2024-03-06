Время дерби. У баскетболистов – сибирское, у волейболистов – «студенческое».

«Барнаул» и «Университет» завершили свои выездные серии, настает черед домашних. Причем открывать их наши команды мастеров будут с принципиальными соперниками.

Баскетбольный «Барнаул» 10 марта (начало в 19.00) сразится с «Новосибирском». У клубов многолетняя история личных встреч, которые зачастую получаются очень зрелищными и бескомпромиссными. Незримой нитью два региона связывала фигура Сергея Бабкова, уроженца Бийска, который свою выдающуюся игровую карьеру завершил в Новосибирске и там же основал одноименный клуб, возродив баскетбол в городе. Нынешний сезон – первый без Сергея Бабкова… Но спортивное противостояние двух сибирских столиц продолжается. Остроты добавляет тот факт, что в руководящий штаб новосибирцев входит Олег Тен, в прошлом сезоне работавший главным тренером в «Барнауле». Матч первого круга выиграл «Новосибирск» (71:58). Будет ли реванш?

К волейболистам «Университета» тоже приедет давний соперник – МГТУ. Так что болельщиков 12 и 13 марта (начало матчей в 18.00) ждет «студенческое» дерби. Президенты и главные тренеры клубов Иван Воронков и Юрий Нечушкин давно друг друга знают. Но дружба дружбой, а табачок врозь, когда речь заходит о «Финале восьми» и борьбе за медали. Москвичи набрали приличный ход и уверенно занимают первое место, «Универ» пока третий. Чтобы на финише сезона сыграть в серии за золотые медали, барнаульцам необходимо вернуться на вторую строчку таблицы.

Краевой фестиваль лыжного спорта 9–10 марта пройдет в селе Алтайском. На живописной трассе ЛБК «АлтайSKIй» в первый день состоится гонка классическим стилем (старт в 11.00), во второй – гонка преследования свободным стилем (старт в 10.30).

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Взято отсюда.

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