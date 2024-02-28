Барнаул ждет масштабное преображение

Несколько крупных городских объектов реализуют в 2024 году

Парки краевой столицы преобразились благодаря проекту «Жилье и городская среда».

Для благоустройства Барнаула было многое сделано в 2023-м, а в новом году эта работа продолжится и усилится.

Для отдыха и развлечений

На минувшей неделе в администрации города Барнаула состоялось совещание, на котором обсудили подготовку к предстоящему Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации. Жители краевой столицы смогут самостоятельно определить парки, скверы и улицы, которые следует благоустроить в первую очередь. Всего на выбор будет предоставлено 37 претендентов.

Помимо этого, жители Барнаула смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Это зеленая территория, расположенная рядом с зоопарком «Лесная сказка».

– В прошлом году в голосовании приняли участие более 63 тысяч барнаульцев, что почти на 20 тысяч больше, чем в 2022 году. Большинство голосов было отдано за реновацию территории бывшего парка имени Ленина, в этом году здесь пройдет первый этап благоустройства. Кроме того, продолжится благоустройство парка «Юбилейный», – подчеркнул председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.

Другие парки краевой столицы также преобразились благодаря проекту «Жилье и городская среда». Так, в прошлом году завершился четвертый этап благоустройства парка «Изумрудный». Здесь обновили входную группу, установили новое ограждение, восстановили исторический Томский тракт и завершили работы по созданию амфитеатра.

Парк «Юбилейный» в этом году должен стать еще одним местом притяжения горожан. В рамках третьего этапа благоустройства здесь появятся полноценные зоны для активного отдыха: построят скейт-парк, роллердром, памп-трек, а также смонтируют детские игровые комплексы и многое другое. А те, кто приходит в парк отдохнуть от городской суеты, будут рады узнать о том, что строительство пешеходных дорожек продолжится.

В бывшем парке имени Ленина также было предложено развивать зоны спокойного отдыха на природе. Такой выбор сделали сами жители Барнаула. В этом году в парке планируется начать формировать и благоустраивать основную тропиночную сеть и смонтировать освещение. Какие работы будут проведены в парке в следующем году, жители смогут определить самостоятельно, проголосовав за дизайн-проект второго этапа благоустройства парка имени Ленина.

– Будущий парк должен быть удобен и комфортен для каждого барнаульца, – особо подчеркивал глава города Вячеслав Франк в ходе разработки концепции парка.

Дороги мечты

Еще одна неотъемлемая часть развития города – это модернизация улично-дорожной сети. В 2024 году ее ждут масштабные изменения, которые касаются не только ремонта, но и строительства.

Сразу три новые дороги должны появиться к концу года. Две из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Еще одна – на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В общей сложности на эти цели направлено больше 520 миллионов рублей.

Один из ключевых объектов – дорога по улице Сергея Семенова. Она соединит улицу Попова с Солнечной Поляной, благодаря чему в новом молодом микрорайоне в разы улучшится транспортная обеспеченность. Стоимость работ составит 252 млн рублей.

Второй строительный объект находится рядом – это дорога по улице 280-летия Барнаула. Отрезок составляет более 500 метров и соединит улицу 65 лет Победы и Попова.

И еще один объект – удобная четырехполосная дорога на улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). Кроме строительства самой проезжей части подрядчики должны будут выполнить благоустройство прилегающих территорий: а это и новые тротуары, и современное освещение, и газоны с деревьями и кустарниками.

Взято отсюда

28.02.2024