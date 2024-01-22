Барнаул, Москва, Якутия: кому принадлежат крупнейшие заводы Алтайского края

Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Две трети крупнейших предприятий края принадлежат региональным собственникам, владельцы других расположены преимущественно в Москве

За последние два года промышленность Алтайского края ударно наращивает объемы производства. Свою роль сыграли как рыночные запросы на фоне импортозамещения, так и ренессанс оборонной отрасли. В регионе совокупно работает более 4 тысяч компаний, основной вид деятельности которых – обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Именно их и называют промышленниками. Самые крупные из них на слуху. “Толк” решил выяснить, кому они принадлежат и верно ли обывательское суждение, что “всё давно забрали москвичи”.

Как мы выбрали заводы

“Толк“, опираясь на данные сервиса “Спарк Интерфакс” (он аккумулирует информацию ФНС, Росстата, других официальных источников), выделил 50 крупнейших компаний по финансовому показателю выручки (за основу взяты данные 2022 года, так как сведений по итогам 2023 года еще нет).

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Промышленники Алтайского края набрали тысячи новых сотрудников, серьезно повысили зарплаты, увеличили объемы. А некоторые заводы сменили собственников

В выборку вошли предприятия, зарегистрированные в Алтайском крае, таких видов деятельности, как “обрабатывающие производства” и “добыча полезных ископаемых” – они охватывают подавляющее большинство производств региона.

Добавим, что “Толк” в течение нескольких лет формирует рейтинги промышленных предприятий Алтайского края по финансовым показателям выручки и чистой прибыли. Наш опыт показал, что в топ-50 за редким исключением входят примерно одни и те же предприятия, меняются лишь их места в списке. И именно они производят львиный объем промпродукции края.

Кроме того, есть ряд предприятий, которые однозначно являются крупными по параметрам объемов производства, оборотов, числа работающих и прочим показателям, но их финансовые показатели не публикуются по законодательным ограничениям (например, они выполняют гособоронзаказ). “Толк” составил дополнительный перечень таких из 12 позиций.

Таким образом, в общем перечне – 62 завода. Возможно, он не является исчерпывающим, однако дает общее представление о структуре собственников в промышленности региона.

Какая география

Анализ крупнейших производств региона показал, что владельцы или головные компании 43 из 62 заводов работают в регионе, то есть они – полностью алтайские.

Собственники 14 – в Москве, по одному – в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Якутии, Омске и, возможно, Кемерове.

Фото: Алина Закирова

Если же говорить о “географии собственности” внутри Алтайского края, то владельцы самых крупных производств находятся:

в Барнауле – 28 предприятий,

в Бийске, Рубцовске, Алейске – по два предприятия,

в Заринске, Зональном, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Советском, Целинном, Шипуновском районах – по одному.

Собственники 50 крупнейших предприятий Алтайского края

( ранжированы по объему выручки за 2022 год – от большего к меньшему, в скобках указано место нахождения или головного офиса, или основного собственника )

1. “Алтай-Кокс” – входит в группу компаний Новолипецкого металлургического комбината (Москва).

2. “Эвалар” – владельцами компании являются представители семьи Прокопьевых (Бийск).

3. “Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова” – актуальных данных о структуре собственников нет, однако известно, что в числе основных бенефициаров – представители семьи Старовойтовых (Алейск).

4. Барнаульский ВРЗ – входит в ГК “Талтэк”, официально собственником является компания “Тэгома”, также связанная с “Талтэк” (Москва).

5. Барнаульский молочный комбинат – в ЕГРЮЛ не содержится свежих данных о владельцах, однако, по данным “Толка”, основным бенефициаром является Гарри Шония (Барнаул).

6. “Сибирь-Полиметаллы” – входит в структуру активов Уральской горно-металлургической компании (Свердловская область).

7. “Благо-Барнаул” – управляет УК “Благо”, принадлежащая “Благо Инвест” Аркадия и Дмитрия Фосманов (Санкт-Петербург).

Барнаульский маслоэкстракционный завод. “Благо” Фото: Виталий Барабаш

8. Черемновский сахарный завод – входит в группу компаний “Доминанта” Павла и Светланы Демидовых (Москва).

9. “Алтайская буренка” – производитель молочной продукции принадлежит Юрию Глумову (Зональный район).

10. МК “Роса” – владельцем производителя продукции под ТМ “Алтайская сказка” является Юрий Юрченко (Шипуновский район).

11. “Холод” – производитель молочной продукции под ТМ “Белый замок” принадлежит предпринимателю Константину Симонову (Заринск).

12. Бочкаревский пивзавод – это основной актив Вадима Смагина (Целинный район).

13. “Алтайская крупа” – входит в агрохолдинг “Гудвилл” Сергея Решетника (Советский район).

14. Рубцовский завод запасных частей – входит в ГК “Алмаз”, принадлежащей представителям семьи Зобневых (Рубцовск).

Завод. Промышленность. Производство Фото: Антон Червяков / пресс-служба правительства Алтайского края

15. “Диво Алтая” – принадлежит семье Поповых, официально основной собственник – Марина Попова (Павловский район).

16. ПК “Геркулес” – владелец Сергей Заставнюк, доверительным управляющим которого с ноября 2023 года является Олег Бехтенев (Первомайский район).

17. Павловский ДОК – входит в структуру холдинга “Алтайлес”, официально собственник – компания “Содружество” (Барнаул).

18. “Сиболеум” – входит в структуру активов SEUS Алексея Мельникова (Барнаул).

19. Комбинат “Алтайтара” – владелец Андрей Лазарев (Барнаул).

20. “Алттранс” – актуальных данных о собственниках нет, однако, по данным “Толка“, в числе бенефициаров – руководитель предприятия Александр Карлов (Барнаул).

21. Коротоякский элеватор – входит в структуру ГК “Грана” с рядом собственников, среди которых Валерий Гачман, Сергей Маслов, Олег Новиков (Хабарский район).

22. Калманский КХП – принадлежит Руслану Саттарову (Калманский район).

23. “Русан экспорт” – производитель масел принадлежит Алексею Пенькову и Жанне Симоновой (Барнаул).

24. Барнаульский пивзавод – актуальных данных о собственниках нет, однако известно, что в числе бенефициаров присутствуют представители семьи Локтевых.

25. “Сибэнергомаш – БКЗ” – в 2023 году перешел в собственность компании “Стройэнергоактив”, связанной с крупным холдингом “ЕКС” (Москва).

“Сибэнергомаш-БКЗ” Фото: Антон Червяков

26. “Алтайские колбасы” – официально принадлежит компании “Резонанс” крупного омского предпринимателя Темури Латария, в числе активов которого также “Барнаульский пищевик” (Омск).

27. “Агроцентр” – владелец Сергей Твердохлеб (Барнаул).

28. “Троицкий маслосыродел” – входит в группу активов “Киприно” Дениса Зюзина (Барнаул).

29. Рубцовский ЛДК – входил в структуру холдинга “Алтайлес” (Барнаул).

30. “Персона” – производство майознеза, соусов, варенья и приправ принадлежит Александру Швенку (Барнаул).

31. “Трансэнерго” – собственник Сергей Бартенев (Барнаул).

32. Алтайский завод сельхозмашиностроения – актуальных данных в ЕГРЮЛ нет, по данным “Толка“, входит в структуру активов SEUS Алексея Мельникова (Барнаул).

33. ПО “Межрегионэнергосервис” (МЭС) – основным бенефициаром является Борис Мещеряков (Барнаул).

34. ПК “Сибиряк” – производство крупяных изделий принадлежит Евгению Никифорову и Олегу Фентисову (Алейский район)

35. НПП “Алтайспецпродукт” – официальных данных о структуре собственников нет, по данным “Толка“, предприятие организовано выходцами с Бийского олеумного завода (Бийск).

АЗПИ. Производство Фото: Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС

36. Третьяковский МСЗ – входит в группу активов “Киприно” Дениса Зюзина (Барнаул).

37. “Спецточмаш” – предприятием сельхозмашиностроения владеет Михаил Ульман (Барнаул).

38. “Алтайхлеб” – производство принадлежит семье Ракшиных (Барнаул).

39. СЗ БКЖБИ-2 – входит в структуру ГК “Союз” семьи Отмашкиных (Барнаул).

40. БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика – собственник Иван Вдовин (Барнаул).

41. Лагуна Койл – производитель мороженого принадлежит “Русскому холоду” (Москва).

42. Кипринский МСЗ – входит в группу активов “Киприно” Дениса Зюзина (Барнаул).

43. Кондитерская фирма “Алтай” – входит в структуру УК “Черноголовка” (Москва).

44. “Велкен” – производитель семечек “ЗумЗум” принадлежит Евгению Вельдяйкину и Андрей Кенигсбергу (Барнаул).

45. “Сибирская семечка” – владелец Михаил Путяев (Барнаул).

46. “АНИТИМ” – входит в ГК “Алмаз“, принадлежащей представителям семьи Зобневых (Рубцовск).

Завод АНИТИМ. Производство Фото: Виталий Барабаш

47. “Брюкке” – производством мясной продукции владеет группа физлиц, основным бенефициаром является Регина Боос (Немецкий национальный район).

48. “Артель старателей Поиск” – принадлежит компании “Селигдар” (Якутия).

49. ПК “Агро-Индустрия” – владельцы Антон Убогов и Алексей Кочетыгов (Барнаул).

50. “Мартика” – производство пластиковых изделий принадлежит Виталию Смокотину, Александру Боровцу и Олегу Томилину (Барнаул).

Дополнительный перечень

( в алфавитном порядке )

Алтайский завод прецизионных изделий – владелец Виктор Герман.

“Алтайвагон” – актуальных данных о структуре собственников нет, по данным “Толка“, основным бенефициаром пока по-прежнему могут оставаться представители кемеровского холдинга “СДС” (Кемерово).

“Барнаултрансмаш” – входит в структуры Ростеха (Москва).

Барнаултрансмаш. Завод. Промышленность Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Барнаульский завод АТИ – основными бенефициарами предприятиями являются представители семьи Шамковых (Барнаул).

Барнаульский завод мехпрессов – основным бенефициаром группы предприятий является Сергей Ферапонтов (Барнаул).

Бийский олеумный завод – является часть завода им. Свердова, входящего в структуру Ростеха (Москва).

“Кучуксульфат” – в 2023 году новым собственником завода стала ГК “Росхим” (Москва).

“Нортек” – с 2023 года управляющей компанией на предприятии стала ГК “Росхим” (Москва).

“Ротор” – входит в государственный концерн ЦНИИ “Электроприбор” (Москва).

“Сибприбормаш” – входит в структуры Ростеха (Москва).

ФНПЦ “Алтай” – принадлежит государству (Москва).

“ЯШЗ Авиа” – с 2023 года управляющей компанией на предприятии стала ГК “Росхим” (Москва).

Отраслевой срез

27 предприятий из 62 – это перерабатывающие и пищевые производства. Из них девять занимаются переработкой в основном зерна, шесть – молока, четыре – изготавливают растительное масло, два – мясные изделия, одно – сахар, четыре – “пищевики”.

Фото: Алина Закирова

На втором месте – машиностроители, их в общем числе 18 заводов. Семь предприятий – химической отрасли. По два – производителей пива, стройматериалов, продукции лесопереработки. Еще две добывающих компании.

Взято отсюда.

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