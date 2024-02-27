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Барнаул покрылся ослепительным снежным пухом. Фоторепортаж

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Окутанные ослепительно белой изморозью ветви деревьев и всего -10 градусов так и манят отправиться гулять и фотографироваться. Что и сделал наш корреспондент

Утром 27 февраля барнаульцы проснулись со сказочным видом за окном – деревья, кусты, лавочки, автомобили и все вокруг покрылось белоснежной изморозью.

Обычно этот тонкий снежный слой из кристалликов льда быстро опадает, но фотокорреспондент “Толка” успел запечатлеть зимнюю сказку под ярким, почти весенним солнцем в разных уголках города.

Напомним, что 29 февраля в Барнауле ожидается потепление. Ночью будет -12…-14 градусов, преимущественно без осадков и западный ветер, 2–7 м/с. Днем жителей краевого центра ждет -2…-4 градуса.

Взято отсюда

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