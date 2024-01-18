Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

Горожане массово жалуются на гололед на дорогах

Сегодня, 18 января, краевую столицу снова захватили пробки. 2ГИС оценивает их в восемь баллов. Рассказываем, на каких улицах вы застрянете и из-за чего на этот раз.

В городе продолжаются морозы до -20 градусов, снегопадов синоптики не прогнозируют, следует из данных на сайте краевого гидрометцентра. Тем временем жители Барнаула массово жалуются на гололед в соцсетях. NGS22.RU уже писал, как краевой «Автодор» борется со снегом и льдом (и почему не получается).

На дорогах не обошлось без ДТП. Одна из аварий стала причиной пробки на проспекте Космонавтов, ЧП отметили горожане в 2ГИС. Как всегда заторы на улице Власихинской, Павловском и Змеиногорском трактах, улице Балтийской. Улица Кутузова тоже «покраснела» из-за сильных заторов.

Кроме того, затруднено движение по улице Советской Армии, улице Северо-Западной и улице Матросова.

В Барнауле сохраняется режим «черного неба» из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Мэрия просит руководителей крупных предприятий проследить за выбросами загрязняющих веществ, сообщается на сайте. Режим действует в краевой столице и Бийске до 19 января. Накопление загрязняющих веществ будет соответствовать первой степени опасности.

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18.01.2024