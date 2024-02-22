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Барнаул стал лидером в Сибири по открытию новых доставок еды

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Барнаул стал лидером в Сибири по открытию новых доставок еды

Доставка еды Фото: unsplash.com

Рост рынка эксперты объясняют потребностью населения экономить на ресторанах, а также устоявшимся после пандемии трендом

В Барнауле за год открылось наибольшее количество заведений, осуществляющих доставку готовой еды, сообщил “Коммерсант” со ссылкой на данные онлайн-сервиса 2ГИС.

По Сибири за год к февралю 2024 года число таких заведений выросло на 3%. Наибольшая динамика отмечается в Барнауле (+7% за год, до 487 заведений).

Объемы продаж в денежном выражении в этом сегменте в целом по СФО выросли почти на треть, добавляет издание. Бурное развитие, как отмечают участники рынка, наблюдается последние два года.

Некоторые эксперты полагают, что спрос на готовую еду растет из-за ее доступности и более низкого чека в сравнении с покупкой блюд в ресторане. В то же время рестораторы указывают, что после пандемии люди освоили цифровые сервисы и привыкли к онлайн-заказам.

Ранее стало известно, что Алтайский край оказался среди лидеров по росту цен на базовые товары и услуги.

Взято отсюда

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