Барнаул стал площадкой для съемки телепрограммы «Гость у порога» телеканала «Пятница»

Четверо жителей Барнаула поборются за звание гостеприимного хозяина и домашнего шеф-повара. Программа выходит в утренний прайм-тайм по субботам.

Героями барнаульского выпуска станут: стоматолог Арина Бычкова, шеф-повар Алексей Шеффер, художник Яна Дони и кондитер Анука Меликишвили.

По правилам программы каждый из участников должен приготовить ужин из нескольких блюд для своих соперников, в меню обязательно должны быть: закуски, горячее блюдо и десерт. Побеждает тот, кто получит самую высокую оценку от гостей-соперников.

Чем удивили друг друга герои кулинарного шоу можно будет увидеть 20 января.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости алтая сегодня видео ,