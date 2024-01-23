Барнаул вошел в число городов, в котором пройдет музыкальный фестиваль Валерия Халилова

III Музыкальный фестиваль Валерия Халилова пройдет с 19 января по 4 февраля 2024 года в 48 городах России. Он будет приурочен к 140-летию со дня рождения русского и советского военного дирижера, композитора, полковника Василия Агапкина, автора одного из самых узнаваемых музыкальных символов нашей страны – марша «Прощание славянки».

Фестиваль, носящий имя генерал-лейтенанта, Народного артиста РФ Валерия Халилова, проводится с 2020 года в формате биеннале. Проект реализуется Благотворительным фондом Валерия Халилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках фестиваля в городах-участниках пройдут концерты духовых, военных и симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, юношеских и детских коллективов, сольных исполнителей, артистов театра и кино, олимпийских чемпионов. Объединяющий символ фестиваля – песня-гимн «Навсегда великая страна» на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова прозвучит в финале каждого концерта.

В Барнауле в ДК города состоится концертная программа « Навсегда великая страна» . Свои лучшие работы представят: Барнаульский духовой оркестр, Военный оркестр Территориального управления Росгвардии по Алтайскому краю, Военный оркестр 35-й Ракетной Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, Образцовый духовой оркестр «Rhythm- Band» («Ритм-Бэнд») ДШИ№8 города Барнаула, солисты г.Барнаула, ансамбль барабанщиц «Ритмы времени», Взвод почётного караула Барнаульского юридического института, солисты- лауреаты международных конкурсов Надежда Гончарук и Иван Остапенко.

Для справки: Валерий Михайлович Халилов – в оенный дирижёр, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации, народный артист России, генерал-лейтенант Министерства обороны Российской Федерации, художественный руководитель Ансамбля имени А.В. Александрова, основатель и первый музыкальный руководитель фестиваля «Спасская башня» в Москве, президент Ассоциации «Духовое общество России», внесший огромный вклад в развитие духовой музыки и армейской культуры.

Взято отсюда.

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