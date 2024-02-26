Барнаульца Константина Падуна приговорили к 9 годам за убийство экс-жены

В своем последнем слове осужденный признал вину и раскаялся

В ответной речи в прениях сторон Падун долго оспаривал доводы обвинения

26 февраля в Барнауле суд поставил точку в громком деле об убийстве матери двоих детей Елены Падун. Ее экс-мужа Константина Падуна признали виновным по ч.1 ст. 105 «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку», сообщили в управлении Следкома и прокуратуре края.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 января 2023 года. Между экс-супругами случился очередной конфликт, во время которого Падун задушил экс-супругу. Сам он вину признал и раскаялся, а также всячески содействовал следствию. При этом уверял, что все вышло случайно, ни о каком умысле и речи быть не может. Тело спрятал, так как испугался.

– Я был шоке и не понимал, как действовать в такой ситуации, – сказал мужчина.

Но позже все же сам написал явку с повинной. Сторона обвинения, напротив, уверяла, что убийство было умышленным. И что Падун действовал хладнокровно и цинично, завернув тело матери его двоих детей в мешок и спрятав на крыше.

В ответной речи в прениях сторон Падун долго оспаривал и другие доводы обвинения. В частности, о том, что якобы не работал и не занимался воспитанием детей. Он уверял, что трудился отделочником, делал ремонт и в своей квартире, ухаживал и заботился о детях, гулял с ними и помогал с уроками, покупал продукты. И огромные суммы в азартных играх не проигрывал.

А вот экс-супруга, по его словам, порой сутками не появлялась дома, гуляла с любовниками (даже когда они еще были женаты) и мало времени уделяла сыну и дочке. Также он отверг свидетельские показания о том, что якобы постоянно избивал жену, бил головой о стену, клал подушку на лицо, пока она спала. Все подобные утверждения он назвал слухами, домыслами и ложью. И заверил, что скандалы первой устраивала Елена.

Адвокат Виталий Алексеев заявил о наличии положительных характеристик подзащитного. Согласно им, Константин был заботливым отцом и ранее пытался сохранить семейную жизнь, несмотря на разногласия между супругами. Однако Елена якобы не шла на примирение и намеренно провоцировала конфликты. И преступление мужчина совершил на фоне длительного стрессового состояния.

За убийство экс-супруги Константина Падуна приговорили к 9 годам колонии строго режима.

– Я вину признал, раскаиваюсь, и с самого начала раскаивался, именно поэтому пришел с явкой. Все, что от меня требовалось для судебного дела, разбирательства, я все предоставил, ничего не скрывая. Я осознаю, что от моих действий наступила смерть Елены. Но это был не намеренно

Взято отсюда

26.02.2024