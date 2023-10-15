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Барнаульца оштрафовали за попытку перевезти деньги через границу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

Мужчина хотело перевезти деньги из России в Монголию, однако в аэропорту его задержали. Суд вынес ему обвинительный приговор

Житель Барнаула получил штраф за попытку перевезти крупную сумму денег через границу, сообщает пресс-служба Управления юстиции Алтайского края.

При проведении проверки в аэропорту Иркутска у барнаульца, вылетающего в Монголию, нашли наличные, сумма которых превышала норму для перевозки без декларирования.

При этом мужчина не предоставил пассажирскую таможенную декларацию, которая необходима при вывозе наличных денежных средств на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов.

Дело передали мировому судье судебного участка №9 Индустриального района Барнаула. Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 210 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Алтайском крае иностранцев с 1,5 тысячами доз наркотика.

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