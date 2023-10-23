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Барнаульца осудили за очередные пьяные покатушки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Мужчину ранее уже наказывали за то, что он пьяным садился за руль. Однако это не остановило его, и он снова поехал пьяным

Жителя Барнаула осудили за езду в пьяном виде, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Оказалось, что горожанина уже привлекали к ответственности за пьяную езду. Несмотря на это, он вновь сел пьяным за руль. 2 июля 2023 года он ехал по улицам Барнаула в хаотичном порядке. Мужчину остановили сотрудники ДПС и предложили водителю пройти медосвидетельствование, от которого тот отказался.

Барнаулец на суде признал свою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Автомобиль у горожанина конфисковали.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что барнаулец сдал полиции пьяного водителя “газели” без колеса.

Источник

горняк
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