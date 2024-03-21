Сыр Фото: pexels.com

Суд принял во внимание, что мужчина уже был наказан за аналогичное преступление, но это не помешало ему совершить кражу снова

Житель Барнаула в магазине “Мария-Ра” набил карманы куртки сыром и прошел мимо кассы. Это было не первое его нарушение закона, поэтому суд приговорил мужчину к сроку за решеткой, сообщили “Толку” в прокуратуре Железнодорожного района.

Барнаулец, уже будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, вновь его повторил. Осенью 2023 года в период между 9 и 10 утра он пришел в “Марию-Ра” на улице Юрина и взял с витрины несколько сыров: две пачки маасдама, три пачки твердого и семь пачек “Российского” сыра.

Взято отсюда