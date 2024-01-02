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Барнаульца спасли из охваченного пламенем гаража: комментарий МЧС

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Пострадавшему понадобилась помощь медиков

Барнаульца спасли из охваченного пламенем гаража: комментарий МЧС

Сегодня, 2 января, стало известно, что на улице Северо-Западной, 165 в Барнауле загорелся гараж. О происшествии рассказали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». Горожане рассказали, что в пожаре пострадал человек. Его увезли на скорой.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю NGS22.RU прокомментировали инцидент.

— В результате пожара в гараже травмирован мужчина. Пожар ликвидирован на площади около 15 квадратных метров. Привлекалось две автоцистерны, 11 человек личного состава. Причина пожара уточняется.

В телеграм-канале ведомства пишут, что 1 января 2024 года в краевой столице произошло четыре возгорания. На данный момент их уже потушили.

Взято Источник
02.01.2024

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