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Барнаульца, убившего свою жену, будут судить в закрытом режиме — дело вновь пересматривают

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Об этом попросил обвиняемый, поскольку в деле фигурируют двое детей

Барнаульца, убившего свою жену, будут судить в закрытом режиме — дело вновь пересматривают

Сегодня, 16 января, стало известно, что дело барнаульца Константина Падуна, который убил бывшую жену в прошлом году, теперь рассматривают в закрытом формате.

Об этом сообщил корреспондент «Амика». Сегодня должно было пройти очередное заседание по делу. Его заново рассматривает Ленинский районный суд. Свидетелей опрашивают в очередной раз.

Ходатайство о закрытии подал обвиняемый потому, что в деле фигурируют двое несовершеннолетних детей. Все следующие заседания тоже будут закрытыми для общественности.

Напомним, приговор Падуну должны были вынести еще в июле прошлого года, но дело вернули в прокуратуру. Ранее Константин выступил с последним словом. Сказал, что хочет вернуться к детям и жить нормально.

5 января 2023 года во время ссоры Константин задушил бывшую жену. Он вынес ее тело на крышу и засыпал снегом. В течение нескольких дней Падун убеждал полицию, что его жена Елена пропала. Когда нашли тело, мужчина признался в убийстве.

Взято Источник
16.01.2024

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