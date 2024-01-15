Елочный базар. Елки. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Главная цель акции – минимизировать отходы, образовавшиеся в период новогодних праздников, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде

В Барнауле до 20 января можно сдать новогодние елки на переработку в рамках акции “Елки-палки”, сообщает пресс-центр городской администрации.

Пункты сбора хвойных деревьев будут работать 20 января с 11.00 до 12.30 по следующим адресам:

площадь Октября, “Зеленый сквер”;

ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а);

Балтийская, 53;

площадь Народная;

ТРЦ “ОГНИ”.

Принять участие в акции также могут управляющие компании и товарищества собственников жилья.

Взято отсюда