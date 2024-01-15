Елочный базар. Елки. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Главная цель акции – минимизировать отходы, образовавшиеся в период новогодних праздников, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде
В Барнауле до 20 января можно сдать новогодние елки на переработку в рамках акции “Елки-палки”, сообщает пресс-центр городской администрации.
Пункты сбора хвойных деревьев будут работать 20 января с 11.00 до 12.30 по следующим адресам:
- площадь Октября, “Зеленый сквер”;
- ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а);
- Балтийская, 53;
- площадь Народная;
- ТРЦ “ОГНИ”.
Принять участие в акции также могут управляющие компании и товарищества собственников жилья.
Взято отсюда