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Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

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Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

Елочный базар. Елки. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Главная цель акции – минимизировать отходы, образовавшиеся в период новогодних праздников, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде

В Барнауле до 20 января можно сдать новогодние елки на переработку в рамках акции “Елки-палки”, сообщает пресс-центр городской администрации.

Пункты сбора хвойных деревьев будут работать 20 января с 11.00 до 12.30 по следующим адресам:

  • площадь Октября, “Зеленый сквер”;
  • ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а);
  • Балтийская, 53;
  • площадь Народная;
  • ТРЦ “ОГНИ”.

Принять участие в акции также могут управляющие компании и товарищества собственников жилья.

Взято отсюда

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