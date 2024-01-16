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Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

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Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

Купание. Крещение Фото: Виталий Барабаш

Для безопасности купающихся и предотвращения ЧС в местах купания будут дежурить профессиональные спасатели. За общественным порядком будут следить полицейские

В Барнауле готовятся к проведению православного праздника Крещение Господне, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на территории краевой столицы будут работать две купели в следующих местах:

  • река Обь в районе Речного вокзала;
  • озеро Пионерское в поселке Борзовая Заимка.

Всем желающим поучаствовать в празднике Крещения напоминают, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять, а также подавать крики ложной тревоги в купели.

Кроме того, не стоит собираться группами на льду у края купели и заходить за ограждения. Дети не должны заходить в воду без контроля со стороны взрослых.

Не рекомендуется заходить в ледяную воду при сердечно-сосудистых и кожно-венерических болезнях, а также при заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы и других недугах.

Перед самим купанием нужно размяться, чтобы разогреть тело, а подходить к проруби лучше в нескользкой обуви, которая легко снимается. Окунаться в воду следует осторожно – нельзя нырять в купель вперед головой, поскольку это может вызвать шок.

В купели можно находиться не больше одной минуты, чтобы не пострадать от переохлаждения. Выходить из воды следует держась за поручни. После купания необходимо растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

Ранее “Толк” писал о том, где в Алтайском крае в этом году искупаться в Крещение. Напомним, что окунаться в ледяную воду следует только в официальных купелях, которые оборудованы деревянными настилами, ограждением, поручнями, а также хорошо освещены.

Взято отсюда

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