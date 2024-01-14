Барнаульцам напомнили, куда можно сдать живую елку после праздников

Праздники закончились, а елки остались. Многие барнаульцы гадают, куда же деть пушистую красавицу? К счастью, сделать это легко и плюс ко всему, экологично.

20 января в Барнауле пройдет акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елки палки». Её проводит некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» совместно с комитетом по благоустройству Барнаула.

С 11:00 до 12:30 будут работать следующие пункты сбора хвойных деревьев:

Площадь Октября, «Зеленый сквер»;

ТРЦ «Гулливер Парк» (Красноармейский, 51а);

Балтийская, 53;

Площадь Народная;

ТРЦ «Огни».

По словам начальника отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству Ксении Герман, в Барнауле елочный круговорот проводится с 2017 года. Главная цель акции – минимизировать отходы, образовавшиеся в период новогодних праздников, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде. На акцию можно принести ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья. Обязательным условием приема является отсутствие на деревьях гирлянд, украшений, мишуры и т.п. Отслужившие елки будут участвовать в технологическом процессе по производству плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

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Взято отсюда.

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