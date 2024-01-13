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Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности

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Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности

Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности

Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности

Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности

Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности

Оперативными дежурными управления по делам ГОЧС совместно с инспектором ОНД и ПР по Ленинскому району города Барнаула сегодня проведен профилактический рейд по пожарной безопасности в п. Березовка.

С жителями поселка проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования и правил использования пиротехнических средств. Были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.

Особое внимание в ходе рейда уделено местам проживания пожилых людей, семьям, находящимся в социально-опасном положении.

Всего проведено 12 бесед, роздано 18 памяток.

Управление по делам ГОЧС города напоминает:

– опасно оставлять детей без присмотра в помещении, где топится печь, включена газовая плита или работает обогреватель;

– у печи должны отсутствовать прогары и трещины, она должна быть побелена и оборудована предтопочным листом. Запрещено разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящуюся печь

без присмотра. После топки золу необходимо поместить в безопасное место, залив водой;

– при эксплуатации электрообогревателя, необходимо следить

за состоянием прибора и электропроводки, избегать перегруза сети

во избежание короткого замыкания. Уходя из дома, следует отключать электрооборудование, используемое для обогрева помещения;

– пламя газовой плиты обязательно должно быть голубым. Желтые или оранжевые языки пламени – признак того, что газ сгорает не полностью,

есть следы ядовитого угарного газа. Пользоваться такой плитой опасно, нужно вызвать мастера из аварийной газовой службы.

Если вы почувствовали запах газа, необходимо открыть окна, двери для проветривания и покинуть загазованное помещение. Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона). В случае обнаружения загорания или открытого огня срочно сообщите по телефону

01 (101, 112 с мобильного).

Взято отсюда

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