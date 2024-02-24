Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Жителям Алтайского края представится уникальная возможность познакомиться с подлинными предметами, привезенным с зоны боевых действий

Музей артиллерии Санкт-Петербурга представит в Барнауле оружие и обмундирование участников СВО, рассказали в Алтайском государственном краеведческом музее.

Открытие выставки “Время выбрало нас” (0+) из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерны войск и связи Министерства обороны состоится 29 февраля в 14.00. На нем будет присутствовать научный сотрудник из Санкт-Петербургского музея, который непосредственно участвовал в сборе экспонатов в ЛНР.

Среди экспонатов как образцы вооружения российской армии, так и предметы вооружения противника, поставляемые на Украину из Швеции, США и других.

Взято отсюда