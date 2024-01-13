Акция "Елки палки 2023" в Барнауле Фото: barnaul.org

Главная цель акции – минимизировать отходы, образовавшиеся в период новогодних праздников, а также призвать горожан к заботе об окружающей среде

20 января в Барнауле организация “Мусора.Больше.Нет” и городской комитет по благоустройству проведут акцию по сбору и переработке елок “Елки палки”, напомнили в администрации города.

Горожан, которые покупали настоящие деревья на Новый год, приглашают сдать свои деревья — их них Павловский деревообрабатывающий комбинат будет делать плиты MDF.

Можно принести ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья. Главное, чтобы на них не было гирлянд, украшений, мишуры и того подобного.

Пункты сбора будут работать 20 января с 11.00 до 12.30 по следующим адресам:

площадь Октября, “Зеленый сквер”,

ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а),

Балтийская, 53,

площадь Народная,

ТРЦ “Огни”.

Принять участие в акции также могут управляющие компании и товарищества собственников жилья.

Взято отсюда