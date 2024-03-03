Барнаульцам расскажут об античном искусстве

3 марта в Государственном художественном музее Алтайского края состоится лекция «От гармонии к распаду. Эволюция античного искусства».
Она будет проведена в рамках экспресс-курса «История искусства» лектория «Встречи с прекрасным».
Его автор, научный сотрудник научно-исследовательского отдела Виктория Крылова расскажет, почему искусство Древней Греции и Рима называют классикой, познакомит со знаменитыми произведениями искусства. А также поможет развеять несколько популярных мифов об этом периоде.
Лекция начнется в 14 часов.
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Взято отсюда.
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