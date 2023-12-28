Елка. Новый год. Праздник Фото: unsplash.com

Спектакли, мюзикл, хореографическое представление, а также мастер-классы, выставки и другие мероприятия ожидают жителей краевой столицы на праздниках

В Барнауле подготовили для горожан множество новогодних спектаклей, на которые те могут сходить во время долгих выходных, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Так, актеры театра Драмы покажут на сцене сказку про девочку Даренку “Серебряное копытце”, историю о новогоднем чуде “Не скажу” и комедию “За двумя зайцами”.

В театре музкомедии поставят детский новогодний мюзикл “По щучьему веленью, или у Емели Новый год”, хореографическое представление “В гостях у Дюймовочки” и сказку “Снежная королева”.

В театре кукол “Сказка” ждут зрителей на сразу две новогодние премьеры: “Снежная королева” и “сНежная история”. Молодежный театр Алтая анонсировал сказку “Бременские музыканты”.

Развлекательные программы подготовили для барнаульцев и музеи. В музее “Город” и Алтайском государственном краеведческом музее можно узнать об истории региона и краевой столицы, а в музее “Город” до 14 января также открыта выставка “Секреты Изобретений Леонардо да Винчи”.

Государственный художественный музей Алтайского края на зимних каникулах приглашает всех желающих на мероприятия, мастер-классы и выставки.

В музее истории литературы, искусства и культуры Алтая для детей устроят мастер-класс “Вифлеемская звезда”, интерактив “Русское чудо – матрешка” и другие активности.

Развлекательные программы также подготовили музеи “Мир камня”, “Мир времени”, а также “Музей шоколадного мастерства”.

Алтайская филармония поставит хореографическую сказку “Морозко” и новогоднее представление для детей по мотивам народных сказок и обрядов “Сказки бабушки зимы”.

В государственном концертном зале “Сибирь” покажут сказку “Тайна снежной королевы”.

Афиши спектаклей и праздничных мероприятий можно посмотреть на сайтах организаторов.

Ранее “Толк” писал о том, как пройдут новогодние каникулы у школьников Алтайского края. Праздничные мероприятия для детей у регионе начали проводить еще с 19 декабря.

Взято отсюда