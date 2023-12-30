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Барнаульцев приглашают 1 января на «Трезвую пробежку»

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Барнаульцев приглашают 1 января на «Трезвую пробежку»

1 января в Барнауле пройдет спортивное мероприятие «Православная трезвая пробежка». Оно проводится в краевом центре уже не в первый раз.

Пробежка состоится по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия после Божественной литургии и молебна.

Мероприятие стартует в 11:00 от Покровского кафедрального собора (Никитина, 137).

Как сообщают организаторы, маршрут будет несложный – всего 3,5 км. После всех приглашают на чаепитие в трапезной Покровского собора.

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