Барнаульцев приглашают 1 января на «Трезвую пробежку»

1 января в Барнауле пройдет спортивное мероприятие «Православная трезвая пробежка». Оно проводится в краевом центре уже не в первый раз.
Пробежка состоится по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия после Божественной литургии и молебна.
Мероприятие стартует в 11:00 от Покровского кафедрального собора (Никитина, 137).
Как сообщают организаторы, маршрут будет несложный – всего 3,5 км. После всех приглашают на чаепитие в трапезной Покровского собора.
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Взято отсюда.
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