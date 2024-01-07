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Барнаульцев приглашают на мастер-класс по каллиграфии

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Барнаульцев приглашают на мастер-класс по каллиграфии

Мероприятие является бесплатным.

Источник фото: unsplash.com

Мастер-класс по каллиграфии пройдет 13 января в 15:00 в библиотеке им. Шишкова. Мероприятие приурочено к 225-летию А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба библиотеки .

Под руководством Ольги Алексеенко участники напишут письмо и подпишут конверт. Также посетителям расскажут о том, как правильно составлять письма.

Для вдохновения присутствующих актеры Литературного театра почитают отрывки из романа «Евгений Онегин» и писем Пушкина. Кроме того, будут разыграны фирменные открытки Шишковки, которые тоже можно будет подписать своим друзьям или родным.

Вход свободный, 14+.

Взято отсюда.

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