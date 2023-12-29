Барнаульцев приглашают на трезвую пробежку 1 января 2024 года

1 января по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия после Божественной литургии и молебна на Новый год состоится ежегодное спортивное мероприятие «Православная трезвая пробежка».

Старт в 11:00 от Покровского кафедрального собора на Никитина, 137. Маршрут несложный – всего 3,5 км. Приглашаем всех желающих! Мы будем! После пробежки – чаепитие в трапезной Покровского собора. Фото со страницы отца Александра с одной из прошлых пробежек.

Елена Шатрова

Взято отсюда.

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