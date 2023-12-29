Салат. Стол. Еда. Рецепт. Застолье Фото: Unsplash.com

В водоканале пояснили что жир быстро оседает на трубах, образуя слой, к которому начинают налипать остатки пищи, бумага и прочее

Жителей Барнаула призвали не смывать в унитаз холодец и новогодние салаты, чтобы не засорять канализацию, сообщает “Росводоканал Барнаул”.

“Зачастую люди после праздников смывают в унитаз еду, которую не доели в новогоднюю ночь. В канализацию отправляются салаты, холодец и другие жирные продукты, которые могут стать причиной засора”, – отметили в ведомстве.

В водоканале пояснили, что жир быстро оседает на трубах, образуя слой, к которому начинают налипать остатки пищи, бумага и прочее. Поэтому недоеденную пищу советуют складывать в пакет и выбрасывать в мусорное ведро.

Также в канализацию нельзя сбрасывать ткань, строительные смеси, предметы личной гигиены, наполнители для кошачьего туалета, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы.

Кроме того, сотрудники водоканала во время устранения засоров нередко находят мишуру, игрушки, еловые и сосновые ветки.

При возникновении засоров горожане могут обратиться в водоканал по круглосуточному телефону 500-101.

Взято отсюда