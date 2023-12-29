Каток Фото: unsplash.com

Жители краевой столицы в первый месяц 2024 года вновь смогут бесплатно позаниматься спортом на улице под руководством опытных тренеров

В январе 2024 года в Барнауле традиционно стартует проект “Зимний дворовый инструктор”, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тренировки станут проводить два-три раза в неделю. В программу занятий вошли: хоккей, футбол на снегу и лыжи.

Кроме того, в рамках проекта для горожан устроят забеги, небольшие состязания и веселые старты.

Бесплатно позаниматься спортом могут все желающие. Для этого достаточно прийти на одну из 10 площадок, которые расположили во всех районах города.

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Ранее барнаульцам рассказали, куда можно сходить на новогодних выходных. Так, на праздниках жителей краевой столицы ожидают спектакли, мастер-классы, выставки и другие мероприятия.

Взято отсюда