Каток Фото: unsplash.com
Жители краевой столицы в первый месяц 2024 года вновь смогут бесплатно позаниматься спортом на улице под руководством опытных тренеров
В январе 2024 года в Барнауле традиционно стартует проект “Зимний дворовый инструктор”, сообщает пресс-служба городской администрации.
Тренировки станут проводить два-три раза в неделю. В программу занятий вошли: хоккей, футбол на снегу и лыжи.
Кроме того, в рамках проекта для горожан устроят забеги, небольшие состязания и веселые старты.
Бесплатно позаниматься спортом могут все желающие. Для этого достаточно прийти на одну из 10 площадок, которые расположили во всех районах города.
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Ранее барнаульцам рассказали, куда можно сходить на новогодних выходных. Так, на праздниках жителей краевой столицы ожидают спектакли, мастер-классы, выставки и другие мероприятия.
Взято отсюда