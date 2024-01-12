Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульцев в субботу приглашают бесплатно проверить здоровье

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Барнаульцев в субботу приглашают бесплатно проверить здоровье

Врач Фото: unsplash.com

Мероприятие организовали в рамках недели продвижения активного образа жизни. Акцию проведут сотрудники Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики

13 января в Барнауле местные жители смогут пройти медицинское обследование на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба алтайского правительства.

В рамках акции все желающие смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, измерить внутриглазное и артериальное давление, уровень глюкозы, а также содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе. Кроме того, им определят антропометрические показатели и индекс массы тела.

После прохождения обследования каждого обратившегося проконсультирует врач-терапевт.

Акция пройдет в торгово-развлекательном центре “Арена” на Павловском тракте, 188. Медики будут ждать всех желающих с 11.00 до 16.00. Для участия с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медстрахования.

Ранее стало известно, когда в Барнауле откроют “суперполиклинику” на Лазурной. В настоящее время медучреждение находится на этапе подготовки разрешительных документов.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Не спешите. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 января

12.01.2024

 Происшествия

Женщина погибла при столкновении машины со столбом на Алтае

12.01.2024

 Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

12.01.2024

 Происшествия

Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

12.01.2024

 Происшествия

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

12.01.2024

 Интересное

Ушла из дома в одной футболке после смерти матери: в Новосибирске ищут женщину

12.01.2024

 Интересное

Алтайский край вошел в пятерку самых разговорчивых регионов Сибири на праздниках

12.01.2024

 Интересное

Более 600 тысяч алтайских пенсионеров получили повышенные выплаты

12.01.2024

 Интересное

Российский солдат с позывным Бабка рассказал, как выживал в окопе с бойцом ВСУ

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix