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Мероприятие организовали в рамках недели продвижения активного образа жизни. Акцию проведут сотрудники Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики

13 января в Барнауле местные жители смогут пройти медицинское обследование на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба алтайского правительства.

В рамках акции все желающие смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, измерить внутриглазное и артериальное давление, уровень глюкозы, а также содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе. Кроме того, им определят антропометрические показатели и индекс массы тела.

После прохождения обследования каждого обратившегося проконсультирует врач-терапевт.

Акция пройдет в торгово-развлекательном центре “Арена” на Павловском тракте, 188. Медики будут ждать всех желающих с 11.00 до 16.00. Для участия с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медстрахования.

Ранее стало известно, когда в Барнауле откроют “суперполиклинику” на Лазурной. В настоящее время медучреждение находится на этапе подготовки разрешительных документов.

Взято отсюда