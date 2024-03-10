Тюрьма. Решетка Фото: pixabay.com

Мужчина покупал запрещенные вещества, фасовал их и формировал в городе тайники-закладки. Полученный доход он легализовал с помощью чужих банковских карт

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Барнаула за незаконный сбыт наркотиков и легализацию денежных средств, добытых преступным путем, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и создал ресурс по продаже наркотиков растительного происхождения. Он покупал вещества, фасовал их и формировал розничные тайники-закладки на территории Барнаула. Оплата осуществлялась посредством системы электронных платежей.

Полученный доход на сумму свыше 970 тысяч рублей он легализовал путем вывода средств со счета на банковские карты иных лиц.

“Преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере, которые он хранил в целях дальнейшего сбыта”, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд. Обвиняемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее на алтайской трассе поймали курьера с крупной партией наркотиков.

Взято отсюда