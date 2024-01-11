Барнаульцы хотели бы получать пенсию больше 45 тысяч рублей

К такому выводу пришли исследователи сервиса SuperJob. Они провели опрос среди представителей экономически активного населения России, в том числе Барнаула.

Источник фото: Катунь 24

По мнению жителей краевой столицы, достойной пенсией является сумма в размере 45 200 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 44 500 рублей, в ноябре 2022 — 44 500 рублей, в апреле того же года — 43 600, в 2021 году желаемая сумма составляла 40 200 рублей, в 2020 и 2019 — 37 000 и 36 800 рублей соответственно.

Среднестатистический россиянин хотел бы получать пенсию 47 600 рублей, среднестатистическая россиянка — 46 700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.

Самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев – 51 500 и 49 000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48 900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48 600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48 300 рублей).

Взято отсюда.

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