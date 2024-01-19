Жители домов, расположенных рядом с предприятием, уже долгое время жалуются в разные инстанции на некомфортное соседство

Жильцы барнаульской многоэтажки на проспекте Ленина, 140 не могут спокойно жить и спать из-за шума и вибраций, которые, по их мнению, исходят от завода неподалеку.

Жители уверяют, что огромные трещины в доме появились не только из-за старости. Основная причина быстро расползающихся щелей, как считают люди, – ударно-волновое воздействие, исходящее от завода механических прессов. Другого источника мощных вибраций они не находят.

Отметим, что завод расположен примерно в 300 метрах от хрущевок. Люди жалуются уже 10 лет.

“Последние года два, когда на завод механических прессов завезли мощное кузнечно-прессовое оборудование, проблема усугубилась. Ударно-волновое воздействие стало мощнее из-за того, что прессы мощные”, – говорит председатель совета дома по адресу: проспект Ленина, 138 Денис Кузьмин.

Самый мощный молот на заводе наносит 65 ударов в минуту с весом падающих частей пять тонн. Вкупе с другим оборудованием помельче он воздействует на жилые здания.

Буквально три года назад, по словам местных, здесь не было таких трещин. Где-то они так разрослись, что начали пропускать тепло. В итоге управляющей компании пришлось заделывать дыры.

По словам жителей домов, расположенных через дорогу, на предприятии постоянно “долбят и долбят”. А из деревянных перекрытий сыпется шлак. Однако помимо обсыпавшейся штукатурки, тут можно обнаружить пару трещин. И это лишь часть проблемы. Вместе со зданиями потихоньку разрушается здоровье жильцов из-за недосыпа.

“Не спится. Потому что, если начнут в 12 или в час ночи, там начинают все это по часу. Представьте себе: ты просыпаешься, уже сон теряется”, – отмечает жительница дома по адресу: проспект Ленина, 138 Лариса Яковлева. “Оно и днем и ночью. Особенно ночью. У меня есть шкаф, он стучит по всей ночи. И посуда бренчит среди ночи. Спать невозможно. И диван ходит ходуном”, – говорит жительница дома по адресу: проспект Ленина, 142 Наталья Клевакина.

Жильцы проблемных домов обратились в Роспотребнадзор еще год назад. Проверка подтвердила запредельный уровень шума. После этого, по словам жителей, завод притих, но лишь на полтора месяца.

“Измеренные уровни вибрации в спальне и зале с учетом расширенной неопределенности составили от 63,0 до 63,8 акустических децибел при предельно допустимом уровне 62 акустических децибела. <…>ООО “ЗМП” вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований”, – говорится в заключении Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

Руководство предприятия отказалось комментировать ситуацию.

Помимо Роспотребнадзора, жильцы обратились в прокуратуру. Ответа от правоохранительного органа пока не поступило. Не исключено, что дело может дойти до суда.

“То есть там Роспотребнадзор у нас пишет в ответе о том, что не может провести мониторинг в течение суток, то есть он там только эпизодически контроль производит. В рамках судебного спора можно провести и суточный мониторинг. Соответственно выявить все пики вибраций и так далее. И уже эти материалы могут лечь в основу дела по возмещению ущерба”, – говорит коммунальный юрист Дмитрий Кондратов.

Взято отсюда